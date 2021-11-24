Хореограф та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова побувала на концерті співачки Аліни Гросу, яка розчулила її виконанням пісні для мами.

Як пише Politeka.net, 33-річна українська танцівниця, педагог-хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на шоу "Танці з зірками" разом із гумористом Ігорем Ласточкіним, побувала на концерті співачки Аліни Гросу, яка відома піснею "Бджілка".

Так, Гвоздьова записала декілька сторіс у своєму Instagram, на яких показала кадри з концерту.

Ілона Гвоздьова навіть розповіла шанувальникам, що розчулилася, коли Гросу заспівала свою пісню "Мама".

"Зворушливо так...", - написала Илона.

"Я за кадром в соплях вже і сльозах", - каже переможниця "Танців з зірками".

Як бачимо, на концерт Гросу Ілона Гвоздьова одягнула чорний топ із сіточкою, чорні штани, малиновий піджак та туфлі в колір до нього.

Так, Гвоздьова провела паралель зі своїм вбранням та піснею Аліни Гросу "Малинові губи".

"Аліна, я старалась", - сказала Гвоздьова.

Нагадаємо, що Гвозьова нещодавно поскандалила із Melovin'oм на шоу "Танці з зірками", показавши свій норов.

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