Хореограф та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова побувала на концерті співачки Аліни Гросу, яка розчулила її виконанням пісні для мами.
Як пише Politeka.net, 33-річна українська танцівниця, педагог-хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на шоу "Танці з зірками" разом із гумористом Ігорем Ласточкіним, побувала на концерті співачки Аліни Гросу, яка відома піснею "Бджілка".
Так, Гвоздьова записала декілька сторіс у своєму Instagram, на яких показала кадри з концерту.
Ілона Гвоздьова навіть розповіла шанувальникам, що розчулилася, коли Гросу заспівала свою пісню "Мама".
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"Зворушливо так...", - написала Илона.
"Я за кадром в соплях вже і сльозах", - каже переможниця "Танців з зірками".
Як бачимо, на концерт Гросу Ілона Гвоздьова одягнула чорний топ із сіточкою, чорні штани, малиновий піджак та туфлі в колір до нього.
Так, Гвоздьова провела паралель зі своїм вбранням та піснею Аліни Гросу "Малинові губи".
"Аліна, я старалась", - сказала Гвоздьова.
Нагадаємо, що Гвозьова нещодавно поскандалила із Melovin'oм на шоу "Танці з зірками", показавши свій норов.
Рaніше Politeka писала, що Зарицька з "KAZKA" і Мєшков не змогли розлучитися після вильоту з "Танців з зірками": Гвоздьова в захваті.
Нагадаємо, що повернення "Танцюють всі": Гвоздьова відповіла, чи кличуть її в журі шоу, яке її прославило.
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