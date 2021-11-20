Відома хореограф Ілона Гвоздьова, яка оскандалилася своїми висловлюваннями, показала нову себе на фото в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка останнім часом оскандалилася своїми висловлювання на адресу Melovin і ЛГБТ-спільноти, поділилася незвичайним фото в Instagram. На знімку видно, що хореограф сильно змінилася, деякі фанати навіть перестали її впізнавати.

На новій фотографії, яку Ілона зробила сама, вона позує в темряві при повному параді. На ній блискуче сріблясте плаття, повністю декороване паєтками, а у вухах масивні сережки. Волосся красуні завиті і укладені в красиву зачіску, а на обличчі яскравий макіяж, вона кокетливо дивиться в камеру.

У підписі до фото Гвоздьова написала: "Одного разу в суботній вечір". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати нову зовнішність танцівниці: "Красуня", "Взагалі не схожа на себе, але дуже вогненно", "Бомба", "Нереальний діамант!", "Діамант", "Ви чарівна", "Ух, просто вогонь", "Ви неймовірні, раді були навести сьогодні красу! Будемо чекати знову".

Нагадаємо, Гвоздьова висловила, хто гідний перемоги на" Танцях з зірками "і що думає про Дікусара: "Заслужив".

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова після танцю з Чмерковським знайшла вади у Харлан і сказала Дікусару, де його місце: "Ніяково за те...".

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