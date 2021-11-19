Известная украинская хореограф Илона Гвоздева рассказала, что думает о возможных победителях "Танців з зірками", их осталось три пары.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая не раз была участницей "Танців з зірками", поделилась в сети своим мнение об участниках. Также звезда назвала своих фаворитов на паркете этого сезона.
В Instagram-сторис Илона ответила на вопросы поклонников, среди которых был о том, за кого она болеет на паркете. Так, по словам хореографа, все решат зрители, за ними последнее слово.
"Болею за Логая Артура и Аню, их танцы всегда на высшем уровне техническом. В большинстве случаев благодаря универсальной и очень опытной партнерши", - рассказала Гвоздева о своих фаворитах.
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Также она высказала свое мнение относительно еще двух пар на паркете "Танців з зірками". "Давно пора победить Дикусару, заслужил по опыту работы на ТВ. Войтенко Костя сильно танцует и в принципе хорошо танцующий участник-звезда", - высказала свое мнение хореограф.
Напомним, Гвоздева после танца с Чмерковским нашла изъяны у Харлан и сказала Дикусару, где его место: "Неловко за то...".
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