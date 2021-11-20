Известная хореограф Илона Гвоздева, которая оскандалилась своими высказываниями, показала новую себя на фото в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая в последнее время оскандалилась своими высказывания в адрес Melovin и ЛГБТ-сообщества, поделилась необычным фото в Instagram. На снимке видно, что хореограф сильно изменилась, некоторые фанаты даже перестали ее узнавать.

На новой фотографии, которую Илона сделала сама, она позирует в темноте при полном параде. На ней блестящее серебристое платье, полностью декорированное пайетками, а в ушах массивные серьги. Волосы красотки завиты и уложены в красивую прическу, а на лице яркий макияж, она кокетливо смотрит в камеру.

В подписи к фото Гвоздева написала: "Однажды в субботний вечер". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую внешность танцовщицы: "Красотка", "Вообще не похожа на себя, но очень огненно", "Бомба", "Не реальный бриллиант!", "Бриллиант", "Вы очаровательная", "Ух, просто огонь", "Вы невероятны, рады были навести сегодня красоту! Будем ждать снова".

Напомним, Гвоздева высказала, кто достоин победы на "Танцях з зірками" и что думает о Дикусаре: "Заслужил".

Как сообщала Politeka, Гвоздева после танца с Чмерковским нашла изъяны у Харлан и сказала Дикусару, где его место: "Неловко за то...".

Также Politeka писала, что Гвоздева после скандала с ЛГБТ рассказала, как спасает мужа от осенней хандры: "Глаза снова заблестят".