Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка танцювала разом із Юрієм Мєшковим у "Танцях з зірками", знову вийшла на сцену із колишнім партнером на "Вечорі прем’єр".

Як пише Politeka.net, 20 листопада цього року вже традиційно відбувся "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою" у Національному палаці мистецтв. У глядацькому залі також були присутні українські знаменитості, у тому числі й переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова. У своєму Instagram хореограф показала відео із виступів артистів.

Так, Гвоздьова показала танець Зарицької і Мєшкова, яким на "Танцях з зірками" приписували роман.

"Проєкт "Танців з зірками", а їх дует продовжує існувати", - захоплено написала Ілона.

Пізніше сама співачка сказала, що вони ніколи й не приховували симпатії один до одного і навіть після вильоту з проєкту продовжують спілкуватися.

Нагадаємо, що в одному із інтерв’ю Зарицька розповідала, що експартнер по "Танцях з зірками" з’явиться у її кліпі.

Рaніше Politeka писала, що солістка групи KAZKA Зарицька показала сміливий макіяж для вечора: фото.

Нагадаємо, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA вразила новим яскравим образом: "Для сірої буденності".

A ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "Брехні тут немає".