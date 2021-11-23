Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая танцевала вместе с Юрием Мешковым в "Танцях з зірками", снова вышла на сцену с бывшим партнером на "Вечере премьер".

Как пишет Politeka.net, 20 ноября этого года уже традиционно состоялся "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в Национальном дворце искусств. В зрительном зале также присутствовали украинские знаменитости, в том числе и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева. В своем Instagram хореограф показала видео с выступлений артистов.

Так, Гвоздева показала танец Зарицкой и Мешкова, которым на "Танцях з зірками" приписывали роман.

"Проект "Танців з зірками", а их дуэт продолжает существовать", - восторженно написала Илона.

Позже сама певица сказала, что они никогда и не скрывали симпатии друг к другу и даже после вылета с проекта продолжают общаться.

Напомним, что в одном из интервью Зарицкая рассказывала, что экс-партнер по "Танцях з зірками" появится в ее клипе.

Ранее Politeka писала, что солистка группы KAZKA Зарицкая показала смелый макияж для вечера: фото.

Напомним, что похудела на 20 кг Зарицкая из KAZKA поразила новым ярким образом: "Для серой обыденности".

A еще Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA рассказала о своих отношениях с Мешковым и кого позовет на свадьбу: "Лжи здесь нет".