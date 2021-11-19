Відому артистку і солістку групи "KAZKA" Олександру Зарицьку, яка схудла на 20 кг на "Танцях з зірками", змусили коченіти на вулиці 10 годин.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков. Як відомо, за час участі на проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька схудла на 20 кг.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Далеко не всім зіркам завжди тепло і добре, їм створюють різні умови для роботи. На кадрах співачка показала кадри зі зйомок, які проходять на вулиці в мінусову температуру.

"Свіжо", - прокоментувала погоду солістка групи "KAZKA".

"10 годин на вулиці...Ми ще на позитиві", - висловилася Олександра Зарицька.

Раніше повідомлялося, в родині Зарицької з KAZKA висловили, що думають про її стосунки з партнером Мєшковим: "З першого танцю..."

Також, солістка KAZKA Зарицька зізналася, на які жертви їй довелося піти заради бабусі: "Я зняла свій..."

Politeka розповідала, Зарицька з KAZKA розповіла Осадчій правду про своє схуднення на 20 кілограмів: "Я б не змогла..."



