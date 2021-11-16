Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила формами, засветившись в купальнике после своего триумфального похудения.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появились кадры, сделанные на отдыхе в Ереване. Как известно, коллектив ездил в Армению с концертом, после чего наслаждался отдыхом в СПА-комплексе. На кадрах Зарицкая засветилась в купальнике.

«Максимальный релакс», - подписала видео звезда.

Отметим, что 29-летняя Александра Зарицкая приняла участие в шоу «Танці з зірками», где она танцевала в паре с Юрием Мешковым. Во время участия в проекте девушке удалось похудеть на 20 кг. По ее словам, только физическими нагрузками она вряд ли смогла бы достичь такого результата. Александра отметила, что ограничивала себя в еде и придерживалась программы похудения, чтобы партнеру было легче ее поднимать.

Добавим, что недавно пара покинула шоу, так и не сумев дойти до финала.

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