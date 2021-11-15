Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала яскраве фото з Юлією Саніною з The Hardkiss під час зустрічі в Єревані.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Олександра Зарицька опублікувала у своєму Instagram кумедне фото з Юлією Саніною. Виявилося, що українські артистки зустрілися на концерті в Єревані. Також Саша поділилася яскравими відео з виступу KAZKA на сцені у Вірменії.

На новому фото Олександра і Юлія відображені, мабуть, десь в закуліссі. Перед камерою Зарицька з'явилася в бежевій куртці і забавному картатому береті, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Саніна позує на фото в теплій чорній кофті з розпущеним волоссям і милою посмішкою.

"Сьогодні ми і @the_hardkiss виступали у Вірменії! Це наш перший виступ в цій країні, але думаю не останній. Було просто незабутньо, вірменський народ, ви просто бомба, запам'ятаємо назавжди, а ще ми вперше виступали в скейтпарку. Завтра вже додому, бо попереду купа зйомок. Спасибі, Єреван", - підписала публікацію Зарицька.

Користувачі тут же почали коментувати фото: "Бідна Тіна Кароль", "Дві солістки моїх найулюбленіших груп", "Які красуні", "Такі класні", "Ви неймовірні","Приємно, що Вірменія слухає українське".

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