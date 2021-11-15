Популярная певица из группы "KAZKA" Александра Зарицкая раскрыла Кате Осадчей правду относительно своего похудения на 20 килограмм на проекте "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря участию в группе KAZKA, где является солисткой. Недавно артистка участвовала в проекте "Танці з зірками" вместе со своим партнером Юрием Мешковым, однако, незадолго до финала, покинула проект.

Так, на этот раз солистка группы "KAZKA" пришла на "Світське життя" к Кате Осадчей, где ей раскрыла правду относительно своего похудения. Как известно, за время проекта "Танці з зірками" Александра Зарицкая скинула 20 килограмм.

"Я наверное не смогла бы похудеть на 20 килограмм только физическими нагрузками. Всё-таки была разработана большая программа, чтобы похудеть резко, но не так, чтобы вредить здоровью. И это делалось для того, чтобы улучшать какие-то танцевальные па, чтобы Юре было легче меня поднимать. И знаешь, это было сделано прям для того, чтобы это было легче делать", - рассказала солистка группы "KAZKA".

"Наверное еще с лета, я начала немного себя ограничивать. И делать физические нагрузки кроме танцев, это плаванье, бег. И ограничивала я себя только во вредной еде. То есть я не ем сахар, я не ем мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу", - призналась Александра Зарицкая.

Ранее сообщалось, Зарицкая из KAZKA рассказала о большой беде и попросила помощи у украинцев: "Очень жаль..."

Также, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая после "Танців з зірками" оказалась в объятиях Юрия Мешкова: кадры

Politeka рассказывала, Зарицкая из KAZKA после вылета из "Танців з зірками" раскрыла имя своего любимого: "Я даже не могла представить..."



