Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала яркое фото с Юлией Саниной из The Hardkiss во время встречи в Ереване.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Александра Зарицкая опубликовала в своем Instagram забавное фото с Юлией Саниной. Оказалось, что украинские артистки встретились на концерте в Ереване. Также Саша поделилась яркими видео с выступления KAZKA на сцене в Армении.

На новом фото Александра и Юлия запечатлены, видимо, где-то в закулисье. Перед камерой Зарицкая появилась в бежевой куртке и забавном клетчатом берете, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Санина позирует на фото в теплой черной кофте с распущенными волосами и милой улыбкой.

"Сегодня мы и @the_hardkiss выступали в Армении! Это наше первое выступление в этой стране, но думаю не последнее. Было просто незабываемо, армянский народ, вы просто бомба, запомним навсегда, а еще мы впервые выступали в скейтпарке. Завтра уже домой, потому что впереди куча съемок. Спасибо, Ереван", - подписала публикацию Зарицкая.

Пользователи тут же принялись комментировать фото: "Бедная Тина Кароль", "Две солистки моих самых любимых групп", "Какие красотки", "Такие классные", "Вы невероятные", "Приятно, что Армения слушает украинское".

Напомним, Зарицкая из KAZKA рассказала Осадчей правду о своем похудении на 20 килограммов: "Я бы не смогла...".

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