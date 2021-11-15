Популярна співачка з групи "KAZKA" Олександра Зарицька розкрила Каті Осадчій правду щодо свого схуднення на 20 кілограм на проєкті "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки участі в групі KAZKA, де є солісткою. Нещодавно артистка брала участь у проєкті "Танці з зірками" разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим, однак, незадовго до фіналу, покинула проєкт.

Так, цього разу солістка групи "KAZKA" прийшла на "Світське життя" до Каті Осадчої, де їй розкрила правду щодо свого схуднення. Як відомо, за час проєкту "Танці з зірками" Олександра Зарицька скинула 20 кілограм.

"Я напевно не змогла б схуднути на 20 кілограм тільки фізичними навантаженнями. Все-таки була розроблена велика програма, щоб схуднути різко, але не так, щоб шкодити здоров'ю. І це робилося для того, щоб покращувати якісь танцювальні па, щоб юрі було легше мене піднімати. І знаєш, це було зроблено прям для того, щоб це було легше робити", - розповіла солістка групи "KAZKA".

"Напевно ще з літа, я почала трохи себе обмежувати. І робити фізичні навантаження крім танців, це плавання, біг. І обмежувала я себе тільки у шкідливій їжі. Тобто я не їм цукор, я не їм мучного, я не їм смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу", - зізналася Олександра Зарицька.

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