Відома співачка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла, на які умови їй довелося піти, щоб з нею на сцені виступила її бабуся.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков.

Так, цього разу солістка групи KAZKA розповіла на "Світському житті", яку жорстку умову їй поставила бабуся. Як відомо, 10-ий ефір шоу" Танці з зірками " для Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова став останнім. Один з виступів був з бабусею співачки-Анастасією Зарицькою. Однак, як виявилося, вона не відразу погодилася брати участь у виступі і поставила внучці умову.

"Бабуся не відразу погодилася. Але бабуся центр нашої сім'ї і керуюча. Тому вона розуміла, що хто, як не Вона це 100%. Але мені довелося піти на деякі жертви заради неї, заради присутності її на паркеті. Я зняла свій пірсинг з рота", - розповіла Олександра Зарицька.

"Це чиста правда, я погодилася практично відразу. Але я зрозуміла, що у мене є шанс, перевернути одну ситуацію, яка мені не дуже подобалася", - зізналася бабуся солістки "KAZKA".

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