Известная певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая рассказала, на какие условия ей пришлось пойти, чтобы с ней на сцене выступила её бабушка.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете является Юрий Мешков.

Так, на этот раз солистка группы KAZKA рассказала на "Світському житті", какое жесткое условие ей поставила бабушка. Как известно, 10-ый эфир шоу "Танці з зірками" для Александры Зарицкой и Юрия Мешкова стал последним. Одно из выступлений было с бабушкой певицы - Анастасией Зарицкой. Однако, как оказалось, она не сразу согласилась принимать участие в выступлении и поставила внучке условие.

"Бабушка не сразу согласилась. Но бабушка центр нашей семьи и управляющая. Поэтому она понимала, что кто, как не она это 100%. Но мне пришлось пойти на некоторые жертвы ради неё, ради присутсвия её на паркете. Я сняла свой пирсинг со рта", - рассказала Александра Зарицкая.

"Это чистая правда, я согласилась практически сразу. Но я поняла, что у меня есть шанс, перевернуть одну ситуацию, которая мне не очень нравилась", - призналась бабушка солистки "KAZKA".

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