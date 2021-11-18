Бабушка популярной певицы Александры Зарицкой рассказала, что думает про партнера внучки по "Танцях з зірками" Юрия Мешкова.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вместе со своей бабушкой Анастасией дала интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь". Так, бабуля рассказала, что думает про партнера Саши Юрия Машкова.

По словам Анастасии Зарицкой, танцор ей сразу понравился, она называет его красавчиком. "Мне Юра понравился с первого танца. Первый танец был танго, очень красивый. И пара мне показалась очень прекрасной. Юра – красавчик. Мне бы очень хотелось, чтобы они продолжали общаться после проекта", - ответила бабушка певицы на вопрос Осадчей.

Тем временем, сама Зарицкая не отрицает симпатию к Мешкову, к которому ее упорно сватают поклонники. К тому же Саша, начав заниматься танцами с Юрием, рассталась со своим парнем, который не выдержал свою девушку рядом с хореографом. "Ну симпатия есть", - кокетливо добавила певица.

Напомним, Похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA засветилась в купальнике: "Максимальный релакс".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA Зарицкая призналась, на какие жертвы ей пришлось пойти ради бабушки: "Я сняла свой...".

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