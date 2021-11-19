Известную артистку и солистку группы "KAZKA" Александру Зарицкую, которая похудела на 20 кг на "Танцях з зірками", заставили коченеть на улице 10 часов.
Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Артистка покинула 10-ый эфир шоу "Танці з зірками", где её напарником на паркете является Юрий Мешков. Как известно, за время участия на проекте "Танці з зірками" Александра Зарицкая похудела на 20 кг.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Далеко не всем звездам всегда тепло и хорошо, им создают разные условия для работы. На кадрах певица показала кадры со съемок, которые проходят на улице в минусовую температуру.
"Свежо", — прокомментировала погоду солистка группы "KAZKA".
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"10 часов на улице...Мы еще на позитиве", — высказалась Александра Зарицкая.
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