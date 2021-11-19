Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка брала участь в шоу "Танці з зірками" разом із Юрієм Мєшковим, розставила крапки над "і" в чутках про їхній роман.

Як пише Politeka.net, 29 річна українська співачка, фронтвумен відомого гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка прославилася після участі у вокальних шоу "Х-Фактор" та "Голос країни", вирішила спробувати свої сили на паркеті проєкту "Танці з зірками", де танцювала із Юрієм Мєшковим. Хоча співачка вже покинула шоу, зв’язок із партнером вона все ж підтримує.

Про те, які у них зараз стосунки, Саша розповіла в інтерв’ю "КП в Україні". Так, співачка розповіла, що вони ніколи не приховували свою симпатію один до одного.

За словами Зарицької, Мєшков навіть погодився знятися в її кліпі.

"Ми жодного разу не говорили, що ми з Юрою пара, ми говорили про симпатію. Тож брехні тут немає. Я взагалі з тих артистів, які не люблять брехати і ніколи цього не роблю, навіть заради шоу. Ми підтримуємо з Юрою зв'язок, зараз він поїхав додому, але незабаром повернеться. Після його приїзду ми почнемо готуватися до зйомок у нашому кліпі – Юра у нас зніматиметься. Все класно, ми спілкуємось. А що буде далі – побачимо", - сказала Олександра.

Також Саша пожартувала, що обов'язково покличе на весілля усіх суддів шоу.

Нагадаємо, що зараз серце Зарицької, яка заради шоу схудла на 20 кілограмів, вільне. Під час участі в "Танцях з зірками" Саша розійшлася зі своїм хлопцем.

Рaніше Politeka писала, що схудлу Зарицьку з KAZKA змусили коченіти на вулиці 10 годин: зворотній бік слави.

Нагадаємо, що Зарицька з KAZKA підігріла чутки про роман з красенем з "Танців з зірками": "Юра вже злий".

A ще Politeka повідомляла, що в родині Зарицької з KAZKA висловили, що думають про її стосунки з партнером Мєшковим: "З першого танцю...".