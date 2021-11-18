Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, яка була учасницею шоу "Танці з зірками", показала, що творилося за кадром нового кліпу.

Співачка на проекті "Танці з зірками" танцювала у парі з Юрієм Мєшковим, повідомляє Politeka.net. Пара дуже здружилася на проекті, а пізніше навіть зізналися в почуттях один одному.

Зараз же обидва працюють над зйомками кліпу. Зарицька підігріла чутки про роман із хореографом, показавши, що діялося за кадром. Зірка скаржилася на холод.

"10 годин на вулиці... Ми ще на позитиві", - написала співачка в одному з сторіс. На кадрах дійсно чути сміх позаду, а в цей час Олександрі робили макіяж. Примітно, що артистці на щоках намалювали сльози.

Пізніше співачка розповіла, що зйомка на вулиці була закінчена, але після цього - продовжилася в павільйоні.

Далі на кадрах з'явився Юрій Мєшков, його красиво зняли з яскравим освітленням.

Крім того, хореограф допомагав розплутати дроти, висловивши все, що думає про це.

"04:57 Ну, що. Ще трошки) Юра вже злий", - написала Зарицька.

Зазначимо, нещодавно Олександра Зарицька розійшлася з хлопцем, а Юрій Мєшков заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Пізніше в романтичних почуттях зізналася і сама співачка, і артисти розповідали, що вже ходили на побачення.

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