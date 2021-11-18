Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, которая была участницей шоу "Танці з зірками", показала, что творилось за кадром нового клипа.
Певица на проекте "Танці з зірками" танцевала в паре с Юрием Мешковым, сообщает Politeka.net. Пара очень сдружилась на проекте, а позже даже признались в чувствах друг другу.
Сейчас же оба работают над съемками клипа. Зарицкая подогрела слухи о романе с хореографом, показав, что творилось за кадром. Звезда жаловалась на холод.
"10 часов на улице... Мы еще на позитиве", - написала певица в одном из сторис. На кадрах действительно слышен смех позади, а в это время Александре делали макияж. Примечательно, что артистке на щеках нарисовали слезы.
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Позже певица рассказала, что съемка на улице была закончена, но после этого - продолжилась в павильоне.
Далее на кадрах появился Юрий Мешков, его красиво сняли с ярким освещением.
Кроме того, хореограф помогал распутать провода, высказав все, что думает об этом.
"04:57 Ну, что. Еще немножко) Юра уже злой", - написала Зарицкая.
Отметим, недавно Александра Зарицкая разошлась с парнем, а Юрий Мешков заявил, что звезда ему нравится, как девушка. Позже в романтических чувствах призналась и сама певица, и артисты рассказывали, что уже ходили на свидание.
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