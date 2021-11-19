Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая, которая участвовала в шоу "Танці з зірками" вместе с Юрием Мешковым, расставила точки над "і" в слухах об их романе.

Как пишет Politeka.net, 29 летняя украинская певица, фронтвумен известной группы KAZKA Александра Зарицкая, которая прославилась после участия в вокальных шоу "Х-Фактор" и "Голос країни", решила попробовать свои силы на паркете проекта "Танці з зірками", где танцевала с Юрием Мешковым. Хотя певица уже покинула шоу, связь с партнером она все же поддерживает.

О том, какие у них сейчас отношения, Саша рассказала в интервью "КП в Украине". Так, певица рассказала, что они никогда не скрывали свою симпатию друг к другу.

По словам Зарицкой, Мешков даже согласился сняться в ее клипе.

"Мы ни разу не говорили, что мы с Юрой пара, мы говорили о симпатии. Поэтому лжи здесь нет. Я вообще из тех артистов, которые не любят врать и никогда этого не делаю, даже ради шоу. Мы поддерживаем с Юрой связь, сейчас он уехал домой, но вскоре вернется. После его приезда мы начнем готовиться к съемкам в нашем клипе – Юра у нас будет сниматься. Все классно, мы общаемся. А что будет дальше – увидим", - сказала Александра.

Также Саша пошутила, что обязательно позовет на свадьбу все суддей шоу.

Напомним, что сейчас сердце Зарицкой, которая ради шоу похудела на 20 килограммов, свободно. Во время участия в "Танцях з зірками" Саша разошлась со своим парнем.

Ранее Politeka писала, что похудевшую Зарицкую из KAZKA заставили коченеть на улице 10 часов: обратная сторона славы.

Напомним, что Зарицкая из KAZKA подогрела слухи о романе с красавцем из "Танців з зірками": "Юра уже злой".

A еще Politeka сообщала, что в семье Зарицкой из KAZKA высказали, что думают о ее отношениях с партнером Мешковым: "С первого танца...".