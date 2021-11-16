Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька вразила формами, засвітившись в купальнику після свого тріумфального схуднення.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у артистки з'явилися кадри, зроблені на відпочинку в Єревані. Як відомо, колектив їздив до Вірменії з концертом, після чого насолоджувався відпочинком в СПА-комплексі. На кадрах Зарицька засвітилася в купальнику.

"Максимальний релакс", - підписала відео зірка.

Зазначимо, що 29-річна Олександра Зарицька взяла участь у шоу «Танці з зірками», де вона танцювала в парі з Юрієм Мєшковим. Під час участі в проекті дівчині вдалося схуднути на 20 кг. За її словами, тільки фізичними навантаженнями вона навряд чи змогла б досягти такого результату. Олександра зазначила, що обмежувала себе в їжі і дотримувалася програми схуднення, щоб партнеру було легше її піднімати.

Додамо, що нещодавно пара покинула шоу, так і не зумівши дійти до фіналу.

Нагадаємо, що Зарицька розповіла Осадчій правду про своє схуднення: "я б не змогла...".

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