Бабуся популярної співачки Олександри Зарицької розповіла, що думає про партнера внучки по "Танцях з зірками" Юрія Мєшкова.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька разом зі своєю бабусею Анастасією дала інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя". Так, бабуся розповіла, що думає про партнера Саші Юрія Машкова.

За словами Анастасії Зарицької, танцюрист їй відразу сподобався, вона називає його красенем. "Мені Юра сподобався з першого танцю. Перший танець був танго, дуже красивий. І пара мені здалася дуже прекрасною. Юра-красень. Мені б дуже хотілося, щоб вони продовжували спілкуватися після проекту", - відповіла бабуся співачки на питання Осадчої.

Тим часом сама Зарицька не заперечує симпатію до Мєшкова, до якого її вперто сватають шанувальники. До того ж Саша, почавши займатися танцями з Юрієм, розлучилася зі своїм хлопцем, який не витримав свою дівчину поруч з хореографом. "Ну симпатія є", - кокетливо додала співачка.

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