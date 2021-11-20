Популярна українська співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA, яка схудла на 20 кг, здивувала новим фото в незвичайному фіолетовому образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно покинула шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравим фото і розповіла про свою колаборацію, в рамках якої були створені незвичайні предмети одягу.

Власне, в цьому вбранні Саша і позує перед камерою. На ній яскраве фіолетове худі оверсайз з паєтками, а на голові незвичайна пухнаста капелюшок зі штучного хутра. Розкішне довге волосся співачки розпущене, а її обличчя майже не видно за краєм головного убору.

У підписі до публікації Зарицька розповіла про це колаборації: "Ultimate рішення для сірої осінньої буденності. Наша ексклюзивна фіолетова колаборація. Шукайте мега круті панами зі штучного хутра, худі з гліттер-принтами і набір пінів. Сірий, до речі, прекрасно мечеться з фіолетовим".

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "Брехні тут немає".

Як повідомляла Politeka, Схудлу Зарицьку з KAZKA змусили мерзнути на вулиці 10 годин: зворотна сторона слави.

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA підігріла чутки про роман з красенем з "Танців з зірками": "Юра вже злий".