Популярная украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA, которая похудела на 20 кг, удивила новым фото в необычном фиолетовом образе.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно покинула шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась ярким фото и рассказала о своей коллаборации, в рамках которой были созданы необычные предметы одежды.

Собственно, в этом наряде Саша и позирует перед камерой. На ней яркое фиолетовое худи оверсайз с пайетками, а на голове необычная пушистая шляпка из искусственного меха. Роскошные длинные волосы певицы распущены, а ее лица почти не видно за краем головного убора.

В подписи к публикации Зарицкая рассказала об этом коллаборации: "Ultimate решение для серой осенней обыденности. Наша эксклюзивная фиолетовая коллаборация. Ищите мега крутые панами из искусственного меха, худые с глиттер-принтами и набор пинов. Серый, кстати, прекрасно мечется с фиолетовым".

Напомним, Зарицкая из KAZKA рассказала о своих отношениях с Мешковым и кого позовет на свадьбу: "Лжи здесь нет".

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