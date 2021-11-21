Співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, яка брала участь на шоу "Танці з зірками", показала новий образ, вразивши фанатів у соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною співачкою завдяки талант-шоу, де виступала в якості солістки групи KAZKA. Після цього артистка прославилася на весь світ завдяки пісні" Плакала", яка зібрала сотні мільйонів переглядів. А нещодавно Зарицька пішла на" Танці з зірками", де посіла п'яте місце, вилетівши за крок до півфіналу. Не забуває Олександра і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Олександра була в машині. Зірка хвалилася стильним макіяжем, покрутившись перед камерою. Образ вийшов досить цікавим і зачаровує.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій для взаємодії.

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