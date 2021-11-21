Артистка Александра Зарицкая, фронтмен украинского коллектива KAZKA, которая участвовала на проекте "Танці з зірками", показала новый образ, впечатлив фанатов в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной певицей благодаря талант-шоу, где выступала в качестве солистки группы KAZKA. После этого артистка прославилась на весь мир благодаря песни "Плакала", которая собрала сотни миллионов просмотров. А недавно Зарицкая пошла на "Танці з зірками", где заняла пятое место, вылетев за шаг до полуфинала. Не забывает Александра и о социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Александра была в машине. Звезда хвасталась стильным макияжем, покрутившись перед камерой. Образ получился довольно интересным и интригующим.

Фолловеры не ставили "пальцы вверх" и не писали комплименты, ведь в сторис социальной сети нет такого функционала для взаимодействия с автором.

Напомним, артистка Зарицкая из группы KAZKA разоткровенничалась о своей близости с Мешковым и кого пригласит на торжество

А еще Politeka сообщала, что Зарицкая из коллеектива KAZKA подогрела слухи о романе с партнером по проекту "Танці з зірками"

Также Politeka сообщала, что В семье Зарицкой из украинского коллектива KAZKA высказали, что думают о ее отношениях с партнером Мешковым



