Артистка Александра Зарицкая, фронтмен украинского коллектива KAZKA, которая участвовала на проекте "Танці з зірками", показала новый образ, впечатлив фанатов в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной певицей благодаря талант-шоу, где выступала в качестве солистки группы KAZKA. После этого артистка прославилась на весь мир благодаря песни "Плакала", которая собрала сотни миллионов просмотров. А недавно Зарицкая пошла на "Танці з зірками", где заняла пятое место, вылетев за шаг до полуфинала. Не забывает Александра и о социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Александра была в машине. Звезда хвасталась стильным макияжем, покрутившись перед камерой. Образ получился довольно интересным и интригующим.
Фолловеры не ставили "пальцы вверх" и не писали комплименты, ведь в сторис социальной сети нет такого функционала для взаимодействия с автором.
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А еще Politeka сообщала, что Зарицкая из коллеектива KAZKA подогрела слухи о романе с партнером по проекту "Танці з зірками"
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