Ілона Гвоздьова, яка була в трійці кращих танцівниць України в шоу" Танцюють всі 2", розповіла про те, чи звуть її суддею в цей проект.
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова стала популярною вітчизняною танцівницею і хореографом. Зірка в 2009 році брала участь в шоу "Танцюють всі", другий сезон, де увійшла до трійки кращих українських танцівниць. Ілона також перемогла на проекті "Танці з зірками", де її партнером був шоумен Ігор Ласточкін. Не забуває Гвоздьова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
У нових сторіс Ілона відповідала на запитання фанатів.
"У" Танцюють всі " ви будете в журі або постановником? Або поки не можна розголошувати?",- запитав хтось.
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"Мені дуже приємно, що ви чекаєте мою участь у новому проекті. Я теж дуже чекаю його початок і сподіваюся, що зможу стати частиною нового формату. Поки пропозицій від продюсерів шоу не надходило. Будемо чекати і вірити. Я пройшла великий танцювальний шлях з цим проектом і він завжди буде в моєму серці", - написала Ілона.
Варто відзначити, що шоу" Танцюють всі " останній раз виходило в 2016 році. Після довгої паузи воно знову повертається на телеекрани і сезон запланований на 2022 рік.
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