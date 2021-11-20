Илона Гвоздева, которая была в тройке лучших танцовщиц Украины в шоу "Танцюють всі 2", рассказала о том, зовут ли ее судьей в этот проект.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева стала популярной отечественной танцовщицей и хореографом. Звезда в 2009 году участвовала в шоу "Танцюють всі", второй сезон, где вошла в тройку лучших украинских танцовщиц. Илона также победила на проекте "Танці з зірками", где ее партнером был шоумен Игорь Ласточкин. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В новых сторис Илона отвечала на вопросы фанатов.

"В "Танцюють всі" вы будете в жюри или постановщиком? Или пока нельзя разглашать?", - спросил кто-то.

"Мне очень приятно, что вы ждете мое участие в новом проекте. Я тоже очень жду его начало и надеюсь, что смогу стать частью нового формата. Пока предложений от продюсеров шоу не поступало. Будем ждать и верить. Я прошла большой танцевальный путь с этим проектом и он всегда будет в моем сердце", - написала Илона.

Стоит отметить, что шоу "Танцюють всі" последний раз выходило в 2016 году. После долгой паузы оно снова возвращается на телеэкраны и сезон запланирован на 2022 год.

Напомним, Гвоздева высказала, кто достоин победы на "Танцях з зірками" и что думает о Дикусаре

А еще Politeka писала, что Гвоздева после танца с Чмерковским нашла изъяны у Харлан и сказала Дикусару, где его место

Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева назвала, кто из судей "Танців з зірками" оказался круче на паркете



