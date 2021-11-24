Хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева побывала на концерте певицы Алины Гросу, которая растрогала ее исполнением песни для мамы.
Как пишет Politeka.net, 33-летняя украинская танцовщица, педагог-хореограф Илона Гвоздева, которая победила на шоу "Танці з зірками" вместе с юмористом Игорем Ласточкиным, побывала на концерте певицы Алины Гросу, которая известная песней "Бджилка".
Так, Гвоздева записала несколько сторис в своем Instagram, на которых показала кадры с концерта.
Илона Гвоздева даже рассказала поклонникам, что растрогалась, когда Гросу спела свою песню "Мама".
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"Трогательно так...", - написала Илона.
"Я за кадром в соплях уже и слезах", - говорит победительница "Танців з зірками".
Как видим, на концерт Гросу Илона Гвоздева надела черный топ с сеточкой, черные брюки, малиновый пиджак и туфли в цвет к нему.
Так, Гвоздева провела параллель со своим нарядом и песней Алины Гросу "Малиновые губы".
"Алина, я старалась", - сказала Гвоздева.
Напомним, что Гвозёва недавно поскандалила с Melovin'ом на шоу "Танці з зірками", показав свой нрав.
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