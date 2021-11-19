Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова розповіла, що думає про можливих переможців "Танців з зірками", їх залишилося три пари.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка не раз була учасницею "Танців з зірками", поділилася в мережі своєю думкою про учасників. Також зірка назвала своїх фаворитів на паркеті цього сезону.

В Instagram-сторіс Ілона відповіла на запитання шанувальників, серед яких був про те, за кого вона вболіває на паркеті. Так, за словами хореографа, все вирішать глядачі, за ними останнє слово.

"Вболіваю за Логая Артура і Аню, їх танці завжди на вищому рівні. У більшості випадків завдяки універсальній і дуже досвідченій партнерці", - розповіла Гвоздьова про своїх Фаворитів.

Також вона висловила свою думку щодо ще двох пар на паркеті "Танців з зірками". "Давно пора перемогти Дікусару, заслужив з досвіду роботи на ТБ. Войтенко Костя сильно танцює і в принципі добре танцюючий учасник-зірка", - висловила свою думку хореограф.

Нагадаємо, Гвоздьова після танцю з Чмерковським знайшла вади у Харлан і сказала Дікусару, де його місце: "Ніяково за те...".

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