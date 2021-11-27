Колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка оскандалилася через бійку зі своєю колегою Вікою Смеюхою, розповіла про неприємну подію перед концертом.

Віка Смеюха з «НеАнгелів» зізналася, що Слава Камінська далеко не так позитивна і мила, як здається. Вона навіть била співачку в своїх поривах гніву. Хоча Слава і намагалася відмовитися від розповіді, вона все ж зізналася, що це правда.

Саме вона, будучи ще й вагітною, лізла битися до віку і влаштовувала тієї розбірки. Причому Камінську відразу засудили за спроби збрехати і ухилитися від відповіді. Після цього Камінська також розповіла про скандал перед концертом.

Знаменитість згадала, що під час іншої бійки з Вікою в автобусі хтось із них випадково вибив зуб візажисту, який намагався їх розняти.

"Коли ми в автобусі побилися, була справа. Він нас рознімав, Я не пам'ятаю хто, але хтось із нас вибив йому зуб. Просто потрапив під роздачу, рознімав» - засміялася Камінська, вважаючи смішною дану ситуацію.

"Повірте, Едгар не просто так розлучився зі Славою, є джерела, які близько знають Едгара і розповідали, як вона йому "виносила мозок" , і скільки він терпів; в цьому інтерв'ю вона дуже багато прибріхує: ховає очі, дивиться в сторону, змінює часто пози; славі тролити і принижувати віку можна, Віке - ні в якому разі!; Брехня і маніпуляції-ваше друге ім'я; зрозуміло що Віка говорить правду. Давно я була у них на живому виконанні. Видно за цей час у Славки корона виросла до неба. Собі дозволяє все, іншим-нічого. Дуже токсична людина " - висміяли поведінку Камінської в мережі.

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