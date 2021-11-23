Вікторія Сміюха чесно розповіла, як колишній продюсер "НеАнгелів" Юрій Нікітін відреагував на її конфлікт зі Славою Камінською.

Виконавиця поділилася новими подробицями того, що сталося в інтерв'ю Аліні Доротюк для програми "Вечеря з Дороті".

Зокрема, Сміюха зізналася, що Нікітін, який до цього протягом 15 років був беззмінним продюсером групи «НеАнгели», просто проігнорував те, що відбувається зараз між її колишніми вокалістками.

"Ніяк. Мені здається, йому просто зараз не до цього", - розповіла виконавиця у відповідь на питання про реакцію продюсера.

Вона додала, що Нікітін вже якийсь час не цікавиться своїм колишнім проектом.

"Ні, він давно вже відійшов від "НеАнгелів". Він вже переключився на інші речі", - зазначила Сміюха.

Артистка також заявила, що найближчим часом якщо вони зі Славою Камінською виявляться на одному концерті або Заході, вона готова привітатися з нею і спілкуватися як ні в чому не бувало.

Нагадаємо, що нещодавно між колишніми колегами з "НеАнгелів" – Славою і Вікою - розігрався неабиякий конфлікт. Сміюха опублікувала відео, в якому розрізала ножем і з'їла торт із зображенням Камінської, заявивши, що завжди хотіла «спробувати Славу на смак», і таким чином ставить крапку в історії з «Неангелами».

Після цього обидві виконавиці поділилися серією публікацій зі звинуваченнями на адресу один одного. Пізніше Сміюха зізналася, що страждала від булінгу з боку слави.

Нагадаємо, Сміюха вразила одкровеннями про приниження, пережиті в "НеАнгелах".

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" розкрила деталі скандалу з Камінською прямо в поїзді.

Також Politeka писала, що Сміюха видала нову порцію одкровень про знущання в "НеАнгелах".