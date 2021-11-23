Слава Камінська після скандалу з колишньою партнеркою по "НеАнгелам" Вікторій Смеюхою засвітилася разом з телеведучою Лесею Нікітюк, яка зараз полетіла до Італії.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська і Вікторія Смеюха перестали бути солістками групи" НеАнгели", в якій співали 15 років. Після цього співачки зайнялися сольними кар'єрами, а нещодавно посварилися. Спочатку слава образилася через торт з її обличчям, а потім Вікторія розповіла про булінг і насильство з боку колишньої партнерки по групі.

А днями нове фото з Камінської опублікувавши Слава Дьомін, популярний теле - і радіоведучий. Поруч була ще телеведуча Леся Нікітюк. Всі троє стояли перед дзеркалом і тримали телефони, зробивши Селфі. Камінська розташувалася в центрі, а телеведучі стояли з боків.

"Хмельницька ВІА Гра 2013", - написав Слава Дьомін і поставив смайлик сміху під кадром, який опублікував в сторіс Instagram.

Нагадаємо, Смеюха розкрила, як продюсер " НеАнгелів» Нікітін відреагував на їхні розбірки

А ще Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" розкрила деталі скандалу з Камінською прямо в поїзді

Також Politeka повідомляла, що Сміюха видала нову порцію одкровень про знущання в "НеАнгелах"



