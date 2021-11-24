Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха розповіла, якою була непублічна реакція Слави Камінської на скандальне відео з тортом.

Нещодавно між колишніми колегами з "НеАнгелів" – Славою і Вікою - розігрався неабиякий конфлікт. Сміюха опублікувала відео, в якому розрізала ножем і з'їла торт із зображенням Камінської, заявивши, що завжди хотіла «спробувати Славу на смак», і таким чином ставить крапку в історії з «Неангелами».

Після цього обидві виконавиці поділилися серією публікацій зі звинуваченнями на адресу один одного. Пізніше Сміюха зізналася, що страждала від булінгу з боку Слави.

В інтерв'ю Аліні Доротюк для програми "Вечеря з Дороті" Вика розповіла, що Слава відреагувала на її початкове відео не тільки публічно. За її словами, колишня колега майже відразу після публікації подзвонила їй.

"Слава мені подзвонила. Каже: "Навіщо ти це зробила? Що це таке?». Це було в дуже образливій манері: "та ти у***ще! І ти танцюєш так само! І я всіх забрала музикантів. І не буде у тебе ні музикантів, ні концертів ніколи!"- ось було таке сказано. І поклала трубку" - розповіла Сміюха.

За її словами, після цього Камінська і її команда почали надзвонювати її сестрі і всім іншим близьким людям, а також писали повідомлення самій Вика в личку.

Сміюха зізналася, що досі не читала ці повідомлення.

"Чому так страшно від того, що я просто визнала, що вона мене не любила? Я показала чесно, що було між нами і яке у мене відношення до цієї людини", - підкреслила співачка.

Нагадаємо, Сміюха вразила одкровеннями про приниження, пережиті в "НеАнгелах".

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" розкрила деталі скандалу з Камінською прямо в поїзді.

Також Politeka писала, що Сміюха видала нову порцію одкровень про знущання в "НеАнгелах".