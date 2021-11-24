Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха рассказала, какой была непубличная реакция Славы Каминской на скандальное видео с тортом.

Недавно между бывшими коллегами из «НеАнгелов» - Славой и Викой – разыгрался нешуточный конфликт. Смеюха опубликовала видео, в котором разрезала ножом и съела торт с изображением Каминской, заявив, что всегда хотела «попробовать Славу на вкус», и таким образом ставит точку в истории с «НеАнгелами».

После этого обе исполнительницы поделились серией публикаций с обвинениями в адрес друг друга. Позже Смеюха призналась, что страдала от буллинга со стороны Славы.

В интервью Алине Доротюк для программы «Ужин с Дороти» Вика рассказала, что Слава отреагировала на ее изначальное видео не только публично. По ее словам, бывшая коллега почти сразу после публикации позвонила ей.

«Слава мне позвонила. Говорит: «Зачем ты это сделала? Что это такое?». Это было в очень оскорбительной манере: «Да ты у***ще! И ты танцуешь так же! И я всех забрала музыкантов. И не будет у тебя ни музыкантов, ни концертов никогда!» - вот было такое сказано. И положила трубку», - рассказала Смеюха.

По ее словам, после этого Каминская и ее команда начали названивать ее сестре и всем другим близким людям, а также писали сообщения самой Вике в личку.

Смеюха призналась, что до сих пор не читала эти сообщения.

«Почему так страшно от того, что я просто признала, что она меня не любила? Я показала честно, что было между нами и какое у меня отношение к этому человеку», - подчеркнула певица.

Напомним, Смеюха поразила откровениями об унижениях, пережитых в "НеАнгелах".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла детали скандала с Каминской прямо в поезде.

Также Politeka писала, что Смеюха выдала новую порцию откровений об издевательствах в "НеАнгелах".