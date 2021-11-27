Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая оскандалилась из-за драки со своей коллегой Викой Смеюхой, рассказала о неприятном происшествии перед концертом.

Вика Смеюха из «НеАнгелов» призналась, что Слава Каминская далеко не так положительна и мила, как кажется. Она даже избивала певицу в своих порывах гнева. Хотя Слава и пыталась отказаться от рассказа, она все же призналась, что это правда.

Именно она, будучи еще и беременной, лезла драться к Вике и устраивала той разборки. Причем Каминскую сразу осудили за попытки соврать и увильнуть от ответа. После этого Каминская также рассказала о скандале перед концертом.

Знаменитость вспомнила, что во время другой потасовки с Викой в автобусе кто-то из них случайно выбил зуб визажисту, который пытался их разнять.

«Когда мы в автобусе подрались, было дело. Он нас разнимал, я не помню кто, но кто-то из нас выбил ему зуб. Просто попал под раздачу, разнимал» - засмеялась Каминская, считая смешной данную ситуацию.

«Поверьте, Эдгар не просто так развелся со Славой, есть источники, которые близко знают Эдгара и рассказывали, как она ему «выносила мозг», и сколько он терпел; В этом интервью она очень много привирает: прячет глаза, смотрит в сторону, меняет часто позы; Славе троллить и унижать Вику можно, Вике - ни в коем случае!; Ложь и манипуляции-ваше второе имя; Понятно что Вика говорит правду. Давно я была у них на живом исполнении. Видно за это время у Славки корона выросла до неба. Себе позволяет все, другим -ничего. Очень токсичный человек» - высмеяли поведение Каминской в сети.

Ранее Politeka писала, что скандал "НеАнгелов" набирает обороты, Смеюха рассказала об образах Каминской: "Она меня не любила".

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A еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" в парике заинтриговала ответом на интервью Смеюхи, видео: "Ну заяц, ну погоди...".