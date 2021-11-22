Слава Камінська, колишня солістка групи" НеАнгели", показала себе з іншими людьми в перуках, продовжуючи інтригувати фанатів планами після інтерв'ю Вікторії Сміюхи.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська продовжує реагувати на інтерв'ю колишньої напарниці по групі "НеАнгели" Вікторії Сміюхи, яка розповіла про булінг в групі. Зірка опублікувала загадкове відео в Instagram, де одягла перуку.

Також на кадрах були інші люди. Всі дивилися в камеру, позуючи для відео.

"Ну Заєць, ну постривай, бо...",- написала Слава.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Ти сидиш, ми стоїмо - абьюз", "не заєць, а ласун", "Трешак", "спочатку подумала, що Сумська в кліпі)))", "це че, типу група Queen", "улюблений момент", "хто ж переможе, добро чи зло)))", "бо нічого".

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