Збірна України з футболу завершила 2019 рік на 24-му місці в рейтингу ФІФА

Це п'ятий результат в історії для національної команди нашої країни.

Лише чотири рази до цього "синьо-жовті" закінчували рік на більш високому місці, повідомляє прес-служба УАФ.

Так, у 2006 році українці були на 13-му місці, у 2008-му перебували на 15-й сходинці, в 2009-му були 22-ми, а в 2013 році піднімалися на 18-ту позицію.

Нещодавно ми писали, що красою можуть похвалитися не тільки дружини футболістів, але й самі футболістки.

Одна з них грає в футбол в Україні. Красуня Вікторія Кислова представляє клуб «Євроформат» і виступає на позиції воротаря.

Проте у вільний від футболу час дівчина не проти показати себе в соцмережах. Причому в самій відвертій формі. Вірніше, навіть без неї. Нещодавно дівчина справила справила справжній фурор в Instagram, опублікувавши відверті фото.

Вікторія без ніяковості позувала топлес біля дзеркала – її прихильники були в захваті.

Нагадаємо, що раніше чоловіча збірна України завершила кваліфікацію у фінальну стадію чемпіонату Європи 2020 року. Збірна України вийшла на турнір напряму, посівши перше місце в групі.

У ході жеребкування 24 учасники фінальної частини Євро-2020 були розподілені на шість груп по чотири команди. Даний момент відомі 20 збірних, які зіграють на чемпіонаті Європи, ще чотири команди стануть відомі навесні 2020 року, коли будуть зіграні стикові матчі по лінії Ліги націй.

За підсумками жеребкування, яке відбулося в Румунії, стало відомо, що на Євро Україна зіграє з Німеччиною і Австрією.

Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Нідерландів.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, в УЄФА раніше озвучили рекордний розмір призового фонду Євро-2020.

Також Politeka писала, що УЄФА визначив країну, яка прийме Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році.