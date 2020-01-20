Украина нуждается в развитии бейсбольной инфраструктуры, разработке концепции развития бейсбола, налаживании конструктивного сотрудничества с профильным министерством и Национальным олимпийским комитетом, а также в привлечении к развитию бейсбола и софтбола социально-ответственного бизнеса Украины

Об этом на отчетно-выборной конференции Федерации бейсбола и софтбола Украины (ФБСУ), заявил ее президент, народный депутат Украины Андрей Николаенко.

Андрей Николаенко занимал пост руководителя Федерации с 2013 года, и снова был переизбран на конференции, состоявшейся в Киеве 17 января.

«Украинский бейсбол имеет все перспективы для того, чтобы с гордостью представлять нашу страну на европейской и даже мировой спортивной арене. Мы гордимся тем, что Украина смогла достойно принять первый в истории нашей страны Чемпионат Европы по бейсболу. Но помним и о тех бюрократических преградах, которые команда Федерации смогла преодолеть на этом пути. Этот динамичный и зрелищный вид спорта стремительно завоевывает популярность в глобальных масштабах. И в наших силах сделать так, чтобы на мировой бейсбольной карте Украина выглядела серьезно и внушительно, а уровень подготовки наших спортсменов вызывал уважение их соперников во всем мире», - заявил Андрей Николаенко на конференции.

Напомним, что Андрей Николаенко возглавил украинскую Федерацию бейсбола и софтбола Украины в марте 2013 года, когда Николаенко руководил Кировоградской ОГА. Кировоградщина традиционно считается бейсбольным центром Украины, в Кропивницком создана специализированная спортшкола и функционирует единственный в Украине бейсбольный стадион, позволяющий принимать соревнования международного уровня. В июле 2018 года на этом стадионе Украина принимала участников Чемпионата Европы по бейсболу.

Также участники отчетно-выборной конференции ФБСУ избрали вице-президентом Федерации народного депутата Александра Дануцу. Он в Раде представляет Кировоградщину.