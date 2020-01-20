Перша ракетка України Еліна Світоліна провела незвичайну фотосесію

Українська тенісистка взяла участь у фотосесії від Nike. Світоліна позує в яскравому одязі від фірмового бренду, яка підкреслює витончену фігуру спортсменки. Шанувальники Еліни в Іnstagram обсипають тенісистку компліментами в коментарях: «Прекрасно», «Як героїня казки», «Еліна - ви дуже красива», «Просто карколомна», «Удачі вам на Australian Open».

Уже завтра українка стартує у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У першому раунді Світоліна поміряється силами з британкою Кеті Бултер.

Раніше Світоліна показала своє секретне місце з незвичного ракурсу. Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками фото з готельного номера в Дубаї.

Тенісистка прямо в кімнаті зайнялася йогою і оригінально підписала свої вправи. "Займаюся йогою або заміряю кімнату?", - жартома запитала Еліна в Instagram. До слова, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна продемонструвала шанувальникам нове яскраве фото.

У перервах між підготовкою до нового сезону четверта ракетка світу взяла участь у відвертій фотосесії, один знімок з якої виклала в своєму Інстаграмі, оновивши заставну фото своєї сторінки в соціальній мережі.

На фотографії Еліна Світоліна в купальнику позує в наповненій водою ванні, демонструючи свою прекрасну фігуру.

Образ спортсменки доповнюють тенісні м'ячики, які плавають поруч з нею. При цьому найкраща українська тенісистка також відверто демонструє татуювання левиці на лівому стегні.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

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