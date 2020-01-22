Зловмисники хочуть продати фото легендарного гонщика Міхаеля Шумахера, який проходить реабілітацію в домашніх умовах

За інформацією відомого видання Mirror, фото зроблені в будинку Шумахера в Женеві. Невідомі хочуть заробити 1 мільйон фунтів стерлінгів за фотографію спортсмена. Дружина гонщика Коріна звернулася в поліцію зі скаргою на втручання в приватне життя. Наразі йде розслідування.

Нещодавно ми писали, що Лікуючий лікар семиразового чемпіонату "Формули-1" Міхаеля Шумахера Нікола Аччари розкрив подробиці стану гонщика. Італійський нейрохірург заявив, що гонщик серйозно деградував.

"Ми повинні розуміти, що він зараз зовсім не схожий на того, хто виступав на автодромах. Він дуже змінився, його організм, м'язи, скелет серйозно деградували. Нічого спільного з тим, яким ми його пам'ятаємо, немає. Все через черепно-мозкову травми", – сказав Аччарі виданню Daily Mail.

Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року катаючись на лижах у французьких Альпах, на курорті в Мерібель, Шумахер впав і вдарився головою об каміння. Через деякий час Міхаель впав у кому. Легенда Формули-1 отримав черепно-мозкову травму з множинними пошкодженнями обох півкуль мозку і крововиливом. Захисний шолом, в якому знаходився гонщик, не зміг врятувати його від страшної травми. З часом дружина Шумахера забрала його додому, де він проходить реабілітацію.

Міхаель Шумахер продовжує отримувати всебічну медичну допомогу та догляд. Вартість всіх необхідних для відновлення процедур оцінюється в більш ніж 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Сім'я Шумахера витратила на його лікування 16 мільйонів євро і змушена була продати будинок в Норвегії і літак спортсмена.

Також повідомляється, що німецький гонщик живе разом з родиною в основній частині свого будинку в Швейцарії на березі Женевського озера, а не в спеціальній прибудові, яка була обладнана під лікарняну палату.

Нагадаємо, раніше з’явилося останнє інтерв’ю Шумахера, записане за місяць до трагічного спуску, але яке не встигли опублікувати.

Як повідомляла Politeka, Мік Шумахер, чемпіон європейської Формули-3 і син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, стане учасником традиційної Гонки чемпіонів.

Також Politeka писала, що найближчим часом Шумахера перевезуть зі Швейцарії в новий будинок в Іспанії.