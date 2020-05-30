36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала своїм підписникам, як правильно робити найпопулярнішу вправу

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео, де демонструє правильну техніку присідання, передає Politeka.net.

Тренер не просто показала, як робити цю вправу, щоб вона принесла максимальний ефект, але і продемонструвала, як її зазвичай виконують більшість людей.

«Присідання - одна з базових вправ, під час якої працюють і ноги, і спина, для утримання положення та прес в ідеалі, якщо його «підтягти». Положення стоп залежить від вашої будови, комусь ноги ширше, кому-то вужчї, розворот теж анатомічно обумовлений. Важливо робити і відчувати, що працює. Не поспішати», – написала вона.

За словами Луценко, найпоширеніші помилки під час присідання – занадто великий нахил тулуба вперед, зведення колін всередину, різкі рухи і неузгоджене дихання. Присідати потрібно плавно, роблячи видих вгору, включати прес і тиснути на п'яти. При правильному виконанні вправи вони не повинні відриватися від підлоги.

Крім того, вона не рекомендує робити присідання, якщо боляче.

«Неправильні систематичні присідання можуть призвести до проблем й операцій. Бережи себе», – наголосила тренер.

«Я перший раз бачу таке красиве присідання!!! Так маленькі діти сідають, щоб щось підняти або пограти сидячи», «👍👍👍 дуже правильно, що звертаєте увагу на такі нюанси👏👏👏👏спасибі🤗🤗🤗», «Спасибі, за практичні поради😃», – дякують Аніті в коментарях.

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