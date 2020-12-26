Деяких зірок, як то кажуть, хлібом не годуй, дай показати свої спокусливі форми

Ці красуні зведуть з розуму будь-кого, адже про їх фігури іноді доводиться тільки мріяти, повідомляє Politeka.net. Подивімось на спокусниць, які вибирають відверті вбрання без будь-яких сорому.

Блондинка Тіна Кароль з роками стала розкутішою, а в кожному своєму спокусливому образі вона виглядає, як справжній витвір мистецтва.

Від довгоногої красуні Світлани Лободи прям віє гарячими флюїдами. Зірка вибирає сміливі вбрання, в яких її тіло вражає красою так, що можна заздрити.

Струнка, молода і дуже ефектна Надя Дорофєєва заворожує своєю ідеальністю у відвертих нарядах. Все ж красуня здається такою тендітною і ніжною.

Кучерява бестія Настя Каменських демонструє досконалі форми, вражаючи своїх шанувальників. Наряди створені так, щоб артистка просто притягувала погляди.

Телеведуча Леся Нікітюк не відстає і теж вибирає сміливі вбрання. Недавнє фото в сукні зі сміливим декольте викликало фурор в Instagram.

Раніше ми писали, що Настя Каменських одягла обтягуючий купальник леопардового забарвлення і забралася на дах яхти де показала свої спокусливі вигини й пружні форми в "стилі собачки", як в їх знаменитій пісні з репером Потапом.

Образ зірки доповнила пишна зачіска - волосся красиво майоріло на вітрі.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала себе в сукні з величезним вирізом на спині. Співачка стягнула волосся в тугий пучок, доповнивши зачіску довгими ланцюгами, і злегка відчинила губи.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських " втекла "з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.