Розкрито нові подробиці катастрофи біля берегів Туреччини суховантажу, на борту якого перебували українці

Одкровення членів екіпажу публікує Укрінформ.

Як розповідають моряки, суховантаж Arvin затонув біля берегів турецької провінції Бартин всього за п'ять хвилин.

Через складні погодні умови, як згадують врятовані з суховантажу моряки, їх судно рухалося не за маршрутом, і їм довелося стати на якір. Екіпаж Arvin сподівався, що висота хвиль сягатиме 3,5 - 4 метри.

"Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хрускіт, тоді був оголошений сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, відправили о 12:20. Судно затонуло швидко", - додали врятовані члени екіпажу.

Для деяких моряків це був перший рейс у кар'єрі. Але на борту суховантажу були і такі члени екіпажу, які пропрацювали на судні кілька контрактів.

Глава турецької провінції Бартин, біля берегів якої затонуло судно, повідомив, що рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих моряків, передає Anadolu.

Громадянство загиблих поки не повідомляється. Рятувальники помітили ще двох членів екіпажу без руху на скелях. До них намагаються дістатися через сушу, але поки немає точної інформації, чи живі вони.

Раніше ми розповідали, що корабель з українцями на борту затонув біля берегів Туреччини в неділю, 17 січня.

На борту було 15 осіб екіпажу, переважно громадян України.

Шестеро були врятовані в рамках рятувальної операції, організованої місцевою владою. Ще троє тих, що вижили, за попередньою інформацією, знаходяться в районі скель, і до них намагаються підібратися по суші.

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