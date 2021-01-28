Астролог Василиса Володіна розповіла, для яких знаків Зодіаку Лютий стане вдалим місяцем
Як передає Politeka.net, докладний прогноз фахівець опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Тілець
Що це? Чуєте? Здається, оплески на Вашу адресу! Ви освітлені вогнями рампи і можете показати себе з кращого боку. За словами астролога, вам потрібно зрозуміти в чому саме потрібно себе проявити, і тоді успіх буде вам забезпечений.
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Народженим під цим сузір'ям Володіна обіцяє приємний в усіх відношеннях місяць, якщо ви самі не примудріться зіпсувати його собі страхами і перестанете прислухатися до безпричинним тривогам.
Діва
Представники цього знака Зодіаку повинні моментально включаться в будь-які ситуації. За словами фахівця, вам буде краще займатися трьома справами одночасно, ніж нескінченно ходити навколо єдиної проблеми.
Терези
Лютий, за словами Володіної, буде наповнений для вас різнорідними подіями. З одного боку - маса затяжних перешкод, з іншого можливість пережити справжні пригоди і зіграти з життям в красиву гру.
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Скорпіон
Попри брак мотивації, ви все ж зможете вести зараз справи самостійно. За словами Володіної, Скорпіонам потрібно знайти потужний стимул людини, який може вас налаштувати на позитив і роботу.
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