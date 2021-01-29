Лютий готує трьом знакам Зодіаку ряд випробувань і труднощів
Через ці труднощі їм доведеться пройти. Незважаючи на такі несприятливі перспективи, їм вдасться успішно побороти цей життєвий вир.
Астрологи дали кожному з них пораду, як подолати труднощі, які їм підготував лютий, пише Slovofraza.
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Труднощі в лютому навчать представників цього знака Зодіаку чогось важливого, вони отримають досвід, який допоможе їм в майбутньому подолати невдачі. Завдяки цьому вони стануть мудрішими і набагато досвідченішими, ніж були раніше. Головне не скаржитися на життя і приймати всі удари долі з мужністю.
Терези
Останній місяць зими стане сприятливим для далеких поїздок, відряджень, великих покупок і нових знайомств. Але їм доведеться виходити із зони комфорту в лютому, що може не сподобається цьому знаку і зіпсувати їм настрій. Астрологи радять побільше часу приділяти родичам.
Водолій
У Водоліїв в лютому буде непростий і динамічний місяць, але вони зможуть вийти переможцями з усіх непростих ситуацій. З іншого боку, можуть з'явитися і зовсім незвичайні проблеми. Найголовніше не втрачати самовладання і віри в успіх.
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