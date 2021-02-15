Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що це пов'язано з поломкою літака.

Коли 190 людей повернуться додому-невідомо. Туристам навіть доводиться ночувати на вулиці і в автобусі, бо їх не заселяють в хостел.

"Через поломку літака ми всі живемо на вулиці другий день. Я вперше бачу таке ставлення до людей. Нас не кілька людей. Нас 190 осіб", – написала українка.

Раніше ми писали, що чоловік "зізнався у вбивстві", щоб розчистили сніг біля його будинку.

Житель Грибової Рудні, що в Чернігівській області, подзвонив в поліцію і заявив, що тільки що вдарив вітчима ножем у груди. Він попередив, що їхати до нього потрібно зі спецтехнікою, так як дорогу замело.

Коли копи приїхали зі снігоприбиральною технікою, з'ясувалося, що 34-річний чоловік вигадав цю історію, щоб змусити місцеві служби розгребти замети перед його будинком.

За неправдивий виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".