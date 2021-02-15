Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі
Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що це пов'язано з поломкою літака.
Коли 190 людей повернуться додому-невідомо. Туристам навіть доводиться ночувати на вулиці і в автобусі, бо їх не заселяють в хостел.
"Через поломку літака ми всі живемо на вулиці другий день. Я вперше бачу таке ставлення до людей. Нас не кілька людей. Нас 190 осіб", – написала українка.
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Раніше ми писали, що чоловік "зізнався у вбивстві", щоб розчистили сніг біля його будинку.
Житель Грибової Рудні, що в Чернігівській області, подзвонив в поліцію і заявив, що тільки що вдарив вітчима ножем у груди. Він попередив, що їхати до нього потрібно зі спецтехнікою, так як дорогу замело.
Коли копи приїхали зі снігоприбиральною технікою, з'ясувалося, що 34-річний чоловік вигадав цю історію, щоб змусити місцеві служби розгребти замети перед його будинком.
За неправдивий виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".