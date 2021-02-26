Астрологи визначили кращих бабусь і дідусів за знаком Зодіаку
Рак
Народжені під цим сузір'ям поважають сімейні цінності і завжди будуть раді допомогти подбати про маленьку дитину. Раки можуть стати не тільки бабусями і дідусями, а й друзями. Буває, що вони часто не бачать недоліків у дітей і можуть їх розпестити.
Риби
Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася"
Анджеліна Джолі красиво вигнулася в морі, показавши свої мокрі принади: "Афродіта"
Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила доньку: "Коли вийшла до глядачів..."
Знайдено тіло відомого російського актора, перші деталі трагедії: "Страждав..."
Горе прийшло в сім'ю ексчоловіка Корольової Ніколаєва, що відомо: "Моторошно це писати, але..."
Для представників цього знака Зодіаку характерно розвивати художні здібності своїх онуків, підштовхувати їх до творчості. Часом Рибам потрібно нагадувати про дисципліну і режим дня, оскільки розваги з онуками затягують їх з головою.
Терези
Народжені під цим зодіакальним сузір'ям відрізняються хорошими манерами, які спробують передати і онукам. Доброта, смак стилю і оригінальність - ось, чим можуть наділити ваги своїх онуків.
Близнюки
Справжнім скарбом для онуків стануть і Близнюки. Вам буде під силу впорається з маленьким "чомучкою". Ерудиція Близнюків дозволить їм впоратися з будь-яким питанням, вони також швидко навчать дитину інтелектуальним іграм і читання.
Овен
Малюкам представники цього знака можуть передати високу самооцінку і впевненістю в собі, що дозволить їм в майбутньому впоратися з будь-якою ситуацією. Можна сказати з упевненістю, що дітям з Овнами нудно не буде.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.