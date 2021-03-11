В Україні змінили карантинне зонування

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, з 11 березня до "помаранчевої" зоні додали Миколаївську область, де відповідно посилили обмеження. Всього 10 регіонів знаходяться в "помаранчевій" зоні – місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.

У "червоній" зоні залишилися чотири області: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

У "червоній" зоні забороняється:

- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;

- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно - та відеозйомки.

Відзначається, що показник госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує допустиму норму в дев'яти регіонах – Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Варто додати, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає введення локдауна.

"Якщо ситуація буде погіршуватися, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то, напевно, у нас не буде іншого виходу, ніж введення жорсткого карантину такого типу, який ми вже переживали. Я б дуже цього не хотів", - заявив він.

Зазначимо, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, В УКРАЇНІ за минулу добу, 10 березня, зафіксували 9 084 випадки коронавірусної хвороби, 5 330 осіб одужали, а 262 — померли від ускладнень. Також за добу госпіталізували 4 250 пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19.

Всього з початку пандемії в Україні виявили 1 425 522 зараження коронавірусу. З них 1 210 246 пацієнтів одужали, а 27 685 — померли від ускладнень захворювання.

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