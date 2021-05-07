Вже з наступного року українці виходитимуть на пенсію за новими правилами, а деякі позбудуться права на отримання виплат
У січні 2022 року в Україні відбудеться новий етап підвищення вимог для виходу на пенсію в 60 років. Відповідно до закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, вимоги за трудовим стажем зростуть на 12 місяців.
Таким чином, в 60 років виходити на пенсію зможуть тільки українці з 29 і більше роками стажу; в 63 роки – люди зі стажем від 19 до 29 років; в 65 років – люди зі стажем від 15 до 19 років.
При цьому, в найближчі роки вимоги до трудового стажу для виходу на пенсію будуть посилюватися і далі. З 2022 по 2028 рік трудовий стаж, необхідний для виходу на пенсію в 60 років, буде послідовно збільшуватися на 1 рік – від 29 до 35 років відповідно.
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Аналогічне зростання чекає і розмір трудового стажу для виходу на пенсію в 63 роки і 65 років.
Зазначимо, що раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що найближчим часом показник-коефіцієнт заміщення пенсії із зарплатою буде тільки падати, а розрив між зарплатою і пенсією українців – рости.
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